Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kamu Başdenetçisi Akarca, Diyarbakır'da 0-6 yaş anne-çocuk ünitesini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Başdenetçisi Akarca, KDK'nin 0-6 yaş çocuklara ilişkin özel raporu kapsamında Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki anne-çocuk ünitesini inceledi. İncelemede çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve psikososyal destek ihtiyaçları değerlendirildi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "Anneleri ile Birlikte Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan 0-6 Yaş Aralığı Çocuklar Hakkında Özel Rapor" çalışması kapsamında Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre Akarca'ya incelemeleri sırasında kadın ve çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın da eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Akarca, KDK'nin, TBMM adına idarenin işleyişini insan hakları ve adalet anlayışı çerçevesinde denetleyen anayasal hak arama kurumu olduğunu belirtti.

KDK'nin 2013 sonrası çocuklardan doğrudan başvuru kabul eden ilk ve tek hak arama kurumu olduğuna dikkati çeken Akarca, çocukların seslerini duyurabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve haklarını arayabilmelerini önemsediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda başvuruları incelemenin yanı sıra okulları ziyaret ettiklerini, çocuklara bizzat kendi sınıflarında hakları konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlatan Akarca, "7 ayda 15 okul ziyareti gerçekleştirdik. 2025'te 125 binden fazla ziyaret edilen KDK Çocuk internet sitemiz, çocuklarımıza hakları konusunda bilgi veren önemli bir kaynak işlevi görmektedir." ifadelerini kullandı.

"Çocukların ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendiriyoruz"

Akarca, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun kendilerine gerekli görülen konularda özel rapor hazırlama yetkisi verdiğine işaret etti.

"Biz de çocuklara verdiğimiz önem gereği anneleri ile ceza infaz kurumlarında kalan 0-6 yaş aralığındaki çocukların yaşam koşullarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir özel rapor çalışması yürütmekteyiz." bilgisini paylaşan Akarca, şöyle devam etti:

"Özel rapor çalışmamız kapsamında bugüne kadar anne yanında kalan çocukların sayıca fazla olduğu Sincan, Kayseri, Bakırköy, Marmara ve İzmir kadın kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret ettik. Bugün de Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki anne-çocuk ünitesini yerinde inceleyerek çocukların ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendiriyoruz. Ziyaretlerimizde yalnızca fiziki koşulları değil sağlık, beslenme, eğitim, psikososyal destek gibi çocukların gelişimi açısından önemli alanları bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz."

Hazırlayacakları "Anneleri ile Birlikte Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan 0-6 Yaş Aralığı Çocuklar Hakkında Özel Rapor"un, kurumun "çocuğun üstün yararı" anlayışına bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Akarca, "Kurumumuzca, 6 yaş altı çocukların kapalı kurumlarda tutulmasının zorluğu göz önünde bulundurularak çocukların iyilik halinin korunması için oldukça hassas olan bu konuda yürütülen çalışmalara özel önem verilmektedir. Özel rapor çalışması ile yerinde inceleme yapmak ve bir yılı aşkın sürede araştırmalarda bulunmak suretiyle tespit etmiş olduğumuz yasal mevzuat ve uygulama sürecine ilişkin iyileştirme önerilerimizi kamuoyunun değerlendirmesine sunmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Çocukların üstün yararının gözetilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Akarca, bu kapsamda anne-çocuk ünitesini yerinde gözlemlemek için gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyaretinin ve hazırlanacak özel raporun bu amaca katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı11

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil25

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine yanıtı bomba
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi