Kamu Başdenetçisi Akarca, KDK'nin 2025 faaliyetlerine ilişkin toplantıda konuştu Açıklaması

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "2025'te 21 bin 34 başvuru aldık. Geçen sene devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerinde gerçekleşti." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2025 faaliyetlerine ilişkin kurumda düzenlenen toplantıda konuşan Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

KDK'nin anayasal hak arama kurumu olduğunu bildiren Akarca, idarenin işleyişiyle ilgili yapılan başvuruları hukuka, hakkaniyete ve insan haklarına uygunluk yönünden inceleyerek karara bağladıklarını ifade etti.

Kuruma yapılacak başvuruların tamamen ücretsiz olduğunu ve yabancıların da başvuru yapabildiğini anımsatan Akarca, "İdarenin hesap verebilirliği, şeffaflığı, eşit ve adil davranması, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Vatandaşla idareyi buluşturan en önemli köprülerden birinin Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu belirten Akarca, KDK'nin mahkemelerin alternatifi olmadığını ancak mahkemeleri tamamlayan, iş yükünü azaltan bir kurum olduğunu bildirdi.

KDK'ye çocukların da başvurabildiğini belirten Akarca, kurumu tanıtma adına 2025'te halkla buluşma toplantıları, cezaevleri ve çocuk izlem merkezleri ile kamu kurumlarına ziyaretler yaptıklarını, ayrıca 156 üniversitede öğrenci kulübü kurduklarını ifade etti.

Akarca, 2025'te farklı alanlarda raporlama faaliyetleri de yürüttüklerini, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da raporlarının bulunduğunu aktardı.

KDK'ye yapılan başvurulara ilişkin istatistiki verileri paylaşan Akarca, şöyle devam etti:

"Kurumumuzun başvuru almaya başladığı 2013'ten bugüne kadar 262 bin başvuru aldık. Karara bağlama oranımız yüzde 95'in üzerinde. 2025'te 21 bin 34 başvuru aldık. Geçen sene devreden dosyalarla birlikte karara bağlama oranımız yüzde 93'ün üzerinde gerçekleşti. 2025'te 1086 dosyayı dostane çözüm yoluyla çözüme kavuşturduk. Yine 901 başvuru hakkında tavsiye kararı, 313 başvuruda kısmen tavsiye kararı verdik. Bu tavsiyelere uyum oranımız yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Tavsiye kararlarına uyma oranı dünya ortalamasının üzerinde ancak Avrupa ortalamasının altında kalmaktadır."

Akarca, KDK'nin bilinirliğinin arttıkça kuruma yapılan başvuru sayılarının da yükseldiğini belirterek, "2024'e göre bu seneki başvuru oranındaki artış yüzde 44 civarında." bilgisini verdi.

"KDK'den önce ilgili kamu idaresine başvurulması gerekiyor"

Kamu Başdenetçisi Akarca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkent Ankara'da son dönemdeki trafik sorunu ve su kesintilerine ilişkin başvuru olup olmadığına ilişkin soru üzerine Akarca, "Bunlarla ilgili ben bir başvuru olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Başvuru geldiğinde biz incelememizi yapıyoruz. Bize başvuru yapılmadan önce ilgili kamu idaresine başvuru yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

KDK'nin incelenemezlik kararlarına ilişkin soruyu cevaplayan Akarca, yargının işleyişiyle ilgili işler, askeri işler ve yargı süreci devam eden konularda inceleme yetkilerinin bulunmadığını bildirdi.

Akarca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden yapılan başvurulara ilişkin soru üzerine, bazı kamu idareleri hakkında başvuruların yapıldığını, ilgili kurumların gerekli hassasiyeti gösterdiğini dile getirdi.

Tavsiye kararlarına uyma sayıları hakkındaki soruya Akarca, tavsiye kararı üzerine ilgili kurumun 30 gün içinde buna uyup uymayacağını bildirmesinin gerekli olduğu, bazı konulara da fiili imkansızlık nedeniyle uyulamadığı yanıtını verdi.

Mehmet Akarca, Aralık 2025'te verdikleri tavsiye kararlarının henüz dönüşleri yapılmayanların bulunduğunu ifade ederek, bu kararlar hakkındaki geri dönüşlerin eklenmesiyle tavsiye kararlarına uyma oranının yüzde 70'e yaklaşacağını kaydetti.