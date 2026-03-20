Kamerun ve Nijerya'da Müslümanlar bayram namazında buluştu

Afrika ülkelerinden Kamerun ve Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın ederek bayram namazını eda etti.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan cemaat, yoğun katılımla bayram namazını kıldı.

Camideki yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise çevredeki yollarda eda etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için evlerinden çıkan Kamerunlular, bayramlık kıyafetleriyle başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram namazı öncesinde ve sonrasında yapılan dualarda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Namazın ardından çocuklara bayram harçlığı dağıtılırken, bazı aileler cami önlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nijerya'da bayram namazı yoğun katılımla kılındı

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Ramazan Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Başkentteki Al-Noor Camisi'nin avlusunda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak üzere saf tuttu.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlılardan oluşan kalabalık, geleneksel ve yerel kıyafetleriyle bayramın coşkusunu yansıttı.

Namaz öncesinde verilen kısa vaazda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları paylaşılırken, ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunuldu.

Namaz sonrası cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar, birbirleriyle tokalaşarak ve sarılarak bayram sevincini paylaştı.