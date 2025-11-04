'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Inquirer News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yerelde "Tino" olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi. Ölümlerin çoğunun boğulma sonucu yaşandığı aktarıldı.

Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.

OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

60 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) de tayfunun orta ve güney bölgelerde yaklaşık 60 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Devlet Meteoroloji Dairesi'nin uyarısına göre, yerel adıyla Tino olarak bilinen Kalmaegi'nin saatte 15 kilometre hızla kuzeybatıya ilerlediği, 3 metreye varan fırtına dalgaları getirebileceği belirtildi. Saatte 130 kilometre maksimum rüzgar hızına ulaşan tayfunun, ilerleyen günlerde Güney Çin Denizi'nde şiddetini artırabileceği öngörüldü.

Yetkililer, ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Siargao Adası'nda da şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

YERLEŞİM YERLERİ SULAR ALTINDA

Cebu eyaletinde yerleşim yeri sular altında kalırken, bölge sakinleri çatılara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Araçlar ise sular altında kalan sokaklarda sürüklendi. Tayfunun perşembe günü Vietnam'ın orta kesimlerine ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların daha sık ve daha güçlü hale geldiği konusunda uyarı yapıyor.

2013'TE 7300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA, DHA, AA