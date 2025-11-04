Haberler

"Kalmaegi Tayfunu" 26 can aldı

'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı Haber Videosunu İzle
'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'de Pasifik Okyanusu'ndan gelen 'Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğunun boğulma sonucu yaşandığı aktarılırken yetkililer, ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Siargao Adası'nda da şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

  • Kalmaegi Tayfunu Filipinler'de 26 kişinin ölümüne neden oldu.
  • Tayfun yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı.
  • Tayfunun yaklaşık 60 bin kişiyi etkilediği bildirildi.

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Inquirer News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yerelde "Tino" olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi. Ölümlerin çoğunun boğulma sonucu yaşandığı aktarıldı.

Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.

OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı

60 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) de tayfunun orta ve güney bölgelerde yaklaşık 60 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Devlet Meteoroloji Dairesi'nin uyarısına göre, yerel adıyla Tino olarak bilinen Kalmaegi'nin saatte 15 kilometre hızla kuzeybatıya ilerlediği, 3 metreye varan fırtına dalgaları getirebileceği belirtildi. Saatte 130 kilometre maksimum rüzgar hızına ulaşan tayfunun, ilerleyen günlerde Güney Çin Denizi'nde şiddetini artırabileceği öngörüldü.

Yetkililer, ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Siargao Adası'nda da şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı

YERLEŞİM YERLERİ SULAR ALTINDA

Cebu eyaletinde yerleşim yeri sular altında kalırken, bölge sakinleri çatılara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Araçlar ise sular altında kalan sokaklarda sürüklendi. Tayfunun perşembe günü Vietnam'ın orta kesimlerine ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların daha sık ve daha güçlü hale geldiği konusunda uyarı yapıyor.

'Kalmaegi Tayfunu' 26 can aldı

2013'TE 7300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA, DHA, AA

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

Kabus gecesinden sağ çıkan Dilara'ya acı haber verildi
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Listede TOGG da var! İşte 2025'te en çok satılan 10 otomobil markası

10 ayda kaç adet TOGG satıldı? İşte merak edilen rakam
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.