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Kahverengi Kokarca İle Mücadelede Ciddi Çalışmalar Yapılıyor

Kahverengi Kokarca İle Mücadelede Ciddi Çalışmalar Yapılıyor
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Doç. Dr. İslam Saruhan, kahverengi kokarcanın fındık üretimine büyük zarar verdiğini ve bu zararlıyla mücadelede gereken çalışmaların yapıldığını açıkladı. Ülke genelinde onaylı ilaçlar ve biyolojik mücadele yöntemleri ile zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. İslam Saruhan, dünyadaki istilacı böcekler arasında kahverengi kokarcanın ilk 5'e girdiğini ve son derece zararlı olduğunu belirtti. Kahverengi kokarcanın bu sezon özellikle fındık üretimine ciddi zararlar verdiğini belirten Doç. Dr. Saruhan, vatandaşların 'Kokarca için hiçbir şey yapılmıyor, biz ne yapacağız' tepkilerine de "Bu böceği hemen bitirmek için elimizde sihirli bir değnek yok. Ancak gereken tüm çalışmalar yapılıyor" dedi.

Dünyadaki istilacı böcekler arasında kahverengi kokarcanın ilk 5'e girdiğini ve son derece zararlı olduğunu söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, son yıllarda artan böcekle mücadelede herkese görev düştüğünü belirtti. Doç. Dr. Saruhan, "Bakanlıktan onaylı 4 ayrı ilaç var. Ama bunun dışında en önemli mücadelelerden biri olan samuray arısı da ülkemizde yetiştirilmeye başlandı. Her yıl sayısı artarak salımları yapılıyor. Elbette bununda bir süreci var. Samuray arısı bu böceğin yumurtalarını yok edecek" dedi.

'DİĞER ÜLKELERİN DENEYİMLERİ DE ÜLKEMİZDE UYGULANMAYA BAŞLANDI'

Kahverengi kokarcanın engellenebilmesi için ülke genelinde ve yurt dışında yapılan neredeyse her çalışmayı denediklerini ifade eden Doç. Dr. İslam Saruhan, "Ülkemizdeki geçmişi 6-7 yıla dayanmaktadır. Ama bu böceği biz yüzyıllardır biliyoruz. Örneğin Amerika 25 yıldır bu böcek ile uğraşıyor ve hala çözüme ulaşamadı. Bu böcek ülkemizde bu sene çok ciddi zararlar verdi. Üreticilerimiz bu konuda çok dertli. Bu böcek için ciddi çalışmalar yapılıyor. Diğer ülkelerin deneyimleri de ülkemizde uygulanmaya başlandı. Bu konuda alternatif mücadeleler için de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Birçok akademisyen bu konuda projeler hazırlıyor. Bu projeler elbette ilk olarak laboratuvarlarda denenecek. Sonra araziye aktarılacak. Bunun için belirli bir süreç gerekiyor. Bu zararlıyı 'hemen bitirelim' diye elimizde bir sihirli değnek yok. Ama bu böcek için gerekenler yapılıyor. Biz bazı ülkelerdeki deneyimleri kendi ülkemize hızlı bir şekilde uygularsak bu süreçleri belki kısaltabiliriz. Ama bunu doğru bir şekilde yapmamız çok önemli" diye konuştu.

'ONAYLI 4 İLAÇ İLE MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ AYLARINDA KİMYASAL MÜCADELE EDİLMELİ'

Bakanlıktan onaylı olan 4 ilacın kullanımına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Saruhan, "Böcek ile mücadelede 4 tane yöntem bulunmakta. Bunlardan birisi kimyasal mücadeledir. Kimyasal mücadele sezonda, yani mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Haziran ayındaki mücadeleye çok dikkat etmek lazım. Çünkü biyolojik mücadele ile çakışmaması gerekiyor. Türkiye'de ruhsatlı ilaç sayısı gittikçe artmaktadır. Bakanlığın önerdiği, mayıs, temmuz aylarının başı ve ortasında ilaçlamalar yapılabilir. Gerekirse temmuz ayında 3'üncü ve 4'üncü ilaçlamalar yapılabilir. Şu anda üreticilerimizin yapması gereken şey, bu böceklerin kışlaklara girmesini engellemektir. ya da kışlaklarda gördükleri bu böcekleri ne kadar imha ederlerse o kadar ölümlerine sebep olurlar. Bu şekilde bir sonraki sezona gelecek böcek sayısını ciddi bir şekilde azaltmış olurlar. O yüzden üreticilerimize çok ciddi görev düşmektedir. Biyolojik ve biyoteknik mücadeleleri devletimiz zaten yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Güncel Samsun Tarım Çevre

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