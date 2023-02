Kahramanmaraş AFAD Kriz Yönetimi Valisi Gökmen Çiçek, depremin merkez üssündeki son durumu anlattı: Ümitle çalışmaya devam ediyoruz

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkım büyük oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği şehirdeki son durumu Kahramanmaraş AFAD Kriz Yönetimi Valisi ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek aktardı.

"BÜTÜN ENKAZLARDA MUTLAKA ARAÇLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Haberler.com'un Youtube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını cevaplayan Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş'ta her enkaza ulaşıldığını belirtti. Ekiplerin aralıksız mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Vali Çiçek, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun ve bütün milletimize geçmiş olsun. 100 yılın gördüğü en büyük afeti yaşadık. Bu kadar büyük ölçekli bir afet belki 200-300 yıldır yoktu. Hiçbir devlet bu işle inanın tek başına başa çıkamaz: Ama bizim memleketimiz herkes STK'sıyla, devletiyle, belediyeleriyle alana aktı. Şu an için bütün enkazlarda mutlaka araçlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM İŞ MAKİNELERİNİN ÜÇTE BİRİ ŞU AN AFET BÖLGESİNDE"

Çiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu an Kahramanmaraş merkezde sadece 5 bin 482 ekip enkazlarda arama kurtarma yapıyorlar. 25 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri alanlarda çalışıyorlar. 25 dakika önce bir canımızı kurtardı. Arkadaşlarımız zamanla yarışıyor. Arkadaşlarımız burada 7/24 ihbar alıyorlar. İçişleri bakanımız alanda enkazları tek tek geziyor. Termal kameralar ve köpeklerle her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm iş makinelerinin üçte biri şu an afet bölgesinde. Hiçbir yeri sahipsiz bırakmıyor devletimiz.

"15 GÜN BOYUNCA ÜMİTLE ÇALIŞACAĞIZ"

Biraz çadır sıkıntımız var ama onu da kısa sürede konteyner kentlerle çözeceğiz. Elazığ'da 96 saatte en son canı çıkardık. Fakat burada 135. saattir hala canlı çıkarma imkanı bulduk. Biz 15 gün boyunca ümitle çalışacağız.

"VATANDAŞIMIZI ERZAK KONUSUNDA SIKINTIDA BIRAKMIYORUZ"

Türkiye yardım oldu buraya yağdı adeta. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş özeli için söylüyorum, bir kere çok büyük devasa bir lojistik merkezimiz var. Tüm gelen yardımlar lojistik merkezine indiriliyor. Özellikle gönüllü araçlar, kamu araçlarıyla oluşturduğumuz büyük filoyla köylere ulaştırılıyor. Ayrıca bütün alanlarda, mahallelerde, erzak çadırları aşevleri kuruluyor. Hiçbir vatandaşımızı erzak konusunda sıkıntıda bırakmıyoruz.

"KONTEYNER KENTLER KURULACAK"

Büyük çadır kentler kuruluyor, konteyner kentler kurulacak. Sahra hastaneleri devasa boyutta kuruldu. Ben Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Burada çok büyük bir sahra hastanesi kurdular. Çok büyük bir kalabalıkla geldiler. 55 kişiyi canlı çıkardılar. O kadar mutlu oluyorlar ki.

"SABIR VE ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR"

İnanın bir arkadaşlarımızı uyumaya gönderdiğimizde, 'Ya o arada ihbar gelirse canlıya ulaşamazsam' diyorlar. 'Arkadaşın görevi devraldı' dediğimiz halde görev yerini terk etmiyorlar. Bir güzel haber aldığımızda buradaki mutluluğunuzu görmenizi isterdim. Allah bize daha çok yavrumuzu canımızı çıkarmayı nasip etsin inşallah. Kahramanmaraş'ta bütün enkazlara ulaştık. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Termal kameralarımız, arama köpeklerimiz, sismik ses arayıcılarıyla bütün enkazların başındayız. İş makinesi yönünde bir sıkıntımız olmadı. Yandaki binaların düşme tehlikesi olduğu için bazen yandaki binaları yıkmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun içinde sabır ve zamanla yarış devam ediyor."