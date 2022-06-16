Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Kahramanmaraş Valiliği Geçici Barınma Merkezinde bir grup Suriyeli arasında huzursuzluk çıktı. Olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada endişe yaratırken konuya ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde kavga çıktı. Kamp alanında kaos yaşanırken polis duruma TOMA'larla müdahale etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

O anlardan gelen görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, yaşananlara tepki gösterip durumun akıbetine ilişkin bir açıklama yapılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi

"SÜKUNET SAĞLANMIŞTIR"

Olayla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valiliği ise durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Yayınlanan duyuruda, "Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Fakır:

alayını sınır dışı edin bir dahada almayın

Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
Samet Aslan:

Bu ne yavvvvv.

Cevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title