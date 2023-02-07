Kahramanmaraş'taki depremler nasıl oldu? Celal Şengör canlı yayında kartonlarla böyle anlattı

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Jeolog Celal Şengör canlı yayında depremlerin nasıl meydana geldiğini hazırladığı kartonlar üzerinde göstererek anlattı. Şengör, "Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu." dedi.

Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Ekiplerin ve vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Jeolog Celal Şengör kahreden depremin nasıl olduğunu HaberTürk canlı yayınında anlattı.

"ARAP LEVHASI AŞAĞIYA KAYDI"

Renklendirdiği kartonlarla fay hatlarını ve yaşanan kırılmayı anlatan Şengör, "Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası." ifadelerini kullandı.

"ENERJİNİN HANGİ ŞEKİLDE BOŞALACAĞINI BİLEMİYORUZ"

Şengör açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Burada üç tane levha var. Yeşil Anadolu levhası. Lacivertle gösterilen Adana levhası. Kırmızı Arap levhası. Arap levhası aşağı doğru kaydı ve deprem yarattı. Boşluğu kapatmak için Anadolu fayı yanal atılım yaptı. Ders kitaplık bir örnektir bu. Üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Tam ders kitaplık bir örnek bu... Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem Doğu batılı açılıyor. Dolayısıyla Adana, Akkuyu oraların hepsinde bir tehlike var. Ama bu yarın olacak diye bir şey yok. Hangi şekilde enerjinin boşalacağını bilemiyoruz.

"HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM"

Bizim bu tip felaketlere en hazırlıklı milletler arasında olmamız lazım. Bizdeki büyük depremler genellikle yanal atılım depremleridir. Hiçbir zaman 9,5'u bulmaz. Bizde en büyük 8 olur. Erzincan'ın 8 olduğunu söyleyenler var. 7.9 diyenler var. Doğu Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremler 7 artı bir şeyler olabilir. 8'den büyük olacağını hiç zannetmiyorum."