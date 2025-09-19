Kahramanmaraş'ta Yeni Eğitim Kurumu İnşaatı Devam Ediyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği Akyar İlk ve Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından karşılanan Debgici, burada gazetecilere, depremlerin ardından yaraların sarılması adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bir yandan konutlar yükselirken diğer yandan da depremlerde hasar gören eğitim altyapısını güçlendirmek için hem yeni okullar inşa ediğini hem de onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Debgici, "Depremin manevi hasarlarını hepimiz en derinden yaşadık ve hala gönlümüzde bir mahzunluk var, devletimiz ilk andan itibaren yanımızdaydı ve olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Debgici, 72 derslik kapasiteli üç bloktan oluşan okulun ekim ayı içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Debgici, eğitim altyapısını güçlendirmek için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin derslik sayısında deprem öncesine göre yüzde 18'lik artış sağlanmış olacağını sözlerine ekledi.