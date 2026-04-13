Kahramanmaraş'ta "Türkiye-Özbekistan Ortak Dil ve Edebiyat Uzman Değişimi Projesi" başlıyor

Kahramanmaraş'ta, "Kadim Sözün İzinde: Türkiye-Özbekistan Ortak Dil ve Edebiyat Uzman Değişimi Projesi" programının tanıtımı ve açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Değişim Programları (UDP) kapsamında desteklenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen, Türkiye ile Özbekistan arasında gençlik diplomasisi ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan projenin tanıtımı Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, açılıştaki konuşmasında, uluslararası işler çıkarmaya önem verdiklerini belirterek projenin önemine anlattı.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Okumuş, "Her ne kadar kardeş ülke olsak da Türkiye ve Özbekistan olarak bu programı uluslararasılaşmanın bir parçası olarak görüyoruz. Üniversite olarak biz de işbirliği protokolleri yapacağız. Projeye dahil olan üniversitelerle öğrenci ve akademisyen değişiminin yanı sıra araştırma alanında da işbirliklerimizi geliştireceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de kurumun yalnızca spor alanında değil, kültürel ve kişisel gelişimi destekleyen projeleri de hayata geçirdiğini söyledi.

Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen projenin önemine işaret ederek, "Proje, Türkiye ile Özbekistan arasında kültürel bağları güçlendiren, ortak değerleri geleceğe taşıyan ve ortak tarih, kültür ile dilin yeniden güçlü şekilde buluşmasına zemin hazırlayan önemli bir çalışma niteliğindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, projenin her iki ülke arasındaki akademik, kültürel ve öğrenci değişim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen ile Özbekistan'daki bazı üniversitelerin yöneticileri ve akademisyenleri katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Haberler.com
500

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!