Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binaların güçlendirilmesi çalışmaları başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerde orta hasarlı yapıların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2000 yılından sonra yapılan yapılar için müracaatları almayı başladıklarını belirterek, deprem bölgesinde orta hasarlı binalarla ilgili çalışma başlatan ilk belediye olduklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen şehirlerde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bugüne kadar belirsizliğini koruyan orta hasarlı binalar güçlendirme çalışmaları Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde adım atıldı. Elbistan Belediyesi, orta hasarlı binaların gerekli güçlendirme ve tadilatlarının yapılması amacıyla proje kabulüne başladı. Elbistan'ın en büyük sorununun barınma sorunu olduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu sorunun çözümü noktasında bir taraftan TOKİ'nin depremzede konutlarının inşaatı devam ederken diğer taraftan da orta hasarlı binaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de yürürlükteki yönetmeliğe dayanarak inisiyatif alıp projeleri almaya başladıklarını söyledi. Gürbüz, şunları söyledi:

"Biz depremin merkez üssüyüz dolayısıyla yapacağımız adımlar çok önemli. Dolayısıyla bizimle beraber bu deprem sıkıntısını, sorunsalını yaşayan diğer idareler de benzer uygulamaları başlatacaktır, diye düşünüyorum. Biz, vatandaş öncelikli bir karar aldık, bakanlığımızla görüşüp bu inisiyatifi belediye olarak aldık. Elimizde de yürürlükte mevcut bir yönetmelik var. Dolayısıyla orta hasarlı olup da ağır hasarlıya yakın bir noktadan bahsetmiyorum ama az hasarlı düzeyde olan, incelemelerde de artık bunun barınma noktasını sıkıntı teşkil etmeyecek, küçük birtakım tadilatlarla aşılabilir denecek çok fazla yapı var. Dolayısıyla o yapıları uzun süre bekletmek, vatandaş bir taraftan dışarı da, konteynerler bugün kaynıyor yani güneş 37 derece yakıyor kavuruyor. Biz vatandaşımızı dışarıda bırakamayız, konut kiraları çok yüksek. Dolayısıyla taşınabilir, yaşanabilir nitelikte olan uygun olan ve üniversitelerden de bu anlamda laboratuvar sonuçları incelemelerinden de olumlu sonuç aldıklarımızı da bekletmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki nihai kararı yine hem üniversite hem laboratuvar aynı zamanda bakanlığımız yetkilileriyle veriyoruz biz. Orta hasarlı binalarla ilgili şu anda deprem bölgesinde başlayan ilk belediye Elbistan Belediyesi oldu."