Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Güncelleme:
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda, kaynağı tespit edilemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. AFAD, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin yaptığı ilk incelemede okulda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

  • Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Gaziapaşa Atatürk İlkokulu'nda kaynağı belirsiz bir koku nedeniyle 17 öğrenci hastanelere kaldırıldı.
  • Okulun su, elektrik ve doğal gaz tesisatlarında ilk incelemelerde bir olumsuzluk tespit edilemedi.
  • Kokunun kaynağının tespiti için AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Gaziapaşa Atatürk İlkokulu'nda bazı öğrenciler, kaynağı belirsiz koku nedeniyle öksürmeye başladı.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ, AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti de görülürken, yöneticiler okulu tahliye etti. İhbar üzerine okula AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

17 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Kokudan etkilenen 17 öğrenci ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler ise öğrencilerin hastanelere kaldırılmalarına neden olan kokunun tespiti için inceleme yaptı. İlk incelemelerde okulun, su, elektrik ve doğal gaz tesisatlarında bir olumsuzluk tespit edilemedi.

"DİĞER ÇOCUKLARI EVLERİNE GÖNDERDİK"

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da okula giderek okul yönetimi ve ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Baydur, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Öğrencilerin şu an gözlem amaçlı hastanelerde tutulduğunu belirten Baydur, "Bir gazdan kaynaklı önce birkaç çocuğumuzda başlayan mide bulantısı şeklinde bir sorun var. Arkasından bundan etkilenen birkaç çocuğumuz daha oldu. Onları tedbir amaçlı hastaneye gönderdik ama hepsinin sağlık durumu iyi. Sadece kontrol amaçlı gözlem yapılıyor şu an hastanede. Toplamda 17 öğrencimiz gözlem amaçlı hastanede bekliyor. Tabii konunun detayını çok bilemediğimiz için risk almama adına diğer çocuklarımızı da evlerine gönderdik yarım gün eğitime ara vermiş olduk" diye konuştu.

KOKUNUN KAYNAĞI ARANIYOR

Kokunun kaynağının tespiti için ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEnes:

Öğrencilerden biri akşamdan yedigi kuru fasulyenin gazını satmıştır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Hiç akıllarına kanalizasyon bağlantılarından okulun içine dolan gaz ihtimali gelmedi mi düşünecek kim ?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ölçüm cihazı elinde zaten. absürt bir oran çıkınca uyarı veriyor.

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıDüşünür:

Ne kadar komik ve aciz bi kelime belirlenemedi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Kokunun bir yönetmeliği yok. Ölçülemez. Aleti yok. Zor konu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
