Kahramanmaraş'ta kayınbiraderinin silahla vurduğu kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınbiraderinin silahla vurduğu bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli A.G. polis ekiplerine teslim oldu.
Erkenez Mahallesi'nde Kahraman Dağlı'ya (40 ) otomobiline bindiği sırada kayınbiraderi A.G. (29) silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dağlı'nın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.G. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.