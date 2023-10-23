Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Filistinlilere destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Lise öğrencilerinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kurulan stantlarda gönüllü kadınların hazırladığı ev yemekleri satışa sunuldu. Filistin halkı için etkinlik vesilesiyle güzel bir yardımlaşma ve kaynaşma örneği gösteren öğrenciler, stantlara astıkları sloganlarla da Gazze ve Filistin'e destek mesajları gönderdi. Düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirler Filistin ve Gazze'de bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek.

Düzenlenen organizasyon hakkında konuşan Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Yiğit, "Öğrencilerimiz, öğretmenleri ile bir planlama yaparak velilerimizin de katkılarını alarak burada hayır çarşısını düzenliyoruz. Burada elde ettiğimiz maddi katkıyı zor durumda olan kardeşlerimize göndereceğiz. Buradaki etkinliği düzenlerken merhamet duygumuzu, kardeşlik duygumuzu geliştirmek için yapıyoruz. Bugün Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olma günüdür, diyoruz ki bugün değilse ne zaman? Bu, öğrencilerimiz için farkındalık eğitimidir. Her bir fert olarak ne yapabiliriz cevabını burada veriyoruz ve tüm kardeşlerimizin aynı şekilde buna benzer faaliyetleri yaparak oradaki kardeşlerimize destek olmalarına davet diyoruz" dedi.

"Bu bir insanlık sınavı"

Organizasyonu öğrencilerle birlikte planladıklarını ifade eden öğretmenlerden Leyla Başkonuş, "Öğrencilerimiz çok hüzünlüydü, bir şeyler yapalım dediklerinde icraata geçelim dedim ve ilk önce çiğ köfte satarak başladık. Sonrasında ise bütün öğrencilerden talep geldi, ailelerden talep geldi ve büyük bir faaliyet yapmaya karar verdik. Bizim beklentimizin ötesinde meydana geldi, duygulanmamak elde değil. Hem öğrencilerimiz adına hem de öğretmenlerimiz adına çok mutluyum. İnşallah yerini bulur, inşallah oradaki insanlara yardım etme fırsatımız olur. Bu bir insanlık sınavı, bütün insanlığın ayağa kalkmasını istiyorum ve onlara yardımcı olmasını istiyorum. Benim öğrencilerim bunları yapabiliyorsa, herkes de bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Düzenlenen aktivite ile mutlu olduğunu dile getiren öğrenci Hira Nur Sevgili ise "Filistin, din kardeşi bir ülke olarak savaş altında olduğu için çok üzgünüz. Bu üzüntümüzü okul müdürümüze ilettik. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve değerli bir proje ürettik. Maddi yardımın yanında dua yardımı da yaptık. Hatimler indirdik, bu hatmi öğretmenlerimiz ve velilerimiz de indirdi. Ailelerimizle birlikte dua ve maddi yardımlar da yaptık" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ