Kahramanmaraş'ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Fisandun Barajına Çelenk Bırakıldı

Karaman'da, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Fisandun Barajına çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Vali Akkoyun, yaraların sarılması ve ihtiyaçların karşılanması noktasında devletimizin her daim vatandaşımızın yanında olduğunu belirterek ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız ile birlikte baraj gölüne çelenk bıraktı. Daha sonra Vali Akkoyun, depremzede vatandaşlarla ile bir süre sohbet etti.

Törene Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Kurum Amirleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlarımız da katıldı. - KARAMAN