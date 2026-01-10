Haberler

Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı

Kahramanmaraş'ta 'Bizim Aile Çocuk Bakımevi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katıldığı bir törenle Kahramanmaraş'ta ilk kamu kreşlerinden biri olan 'Bizim Aile Çocuk Bakımevi' açıldı. Kreş, güvenli ve sevgi temelli bir ortamda çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yerelde hayata geçirdiği ilk kamu kreşlerinden biri olan "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek Bizim Aile Çocuk Bakımevi'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Vali Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in eşi İlknur Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ile il protokolü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, çocukların güvenli, sevgi temelli ve nitelikli ortamlarda büyümesinin güçlü aile yapısının temelini oluşturduğunu belirterek, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yenigün, Bizim Aile Çocuk Bakımevi'nin çocukların gelişimini destekleyen, ailelerle iş birliğini esas alan bir anlayışla hizmet vereceğini vurgulayarak, tesisin Kahramanmaraş'a ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı