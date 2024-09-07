Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
KORKU İÇİNDE SOKAĞA KOŞTULAR
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Vatandaşlar can havliyle kendisini sokağa attı. Bir süre kimse evlere girmeye cesaret edemedi.
Ayrıntılar geliyor...