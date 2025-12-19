Kahramanmaraş'ta 4,2 Büyüklüğünde Deprem
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10,82 kilometre olarak belirlendi.
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde 10,82 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: ANKA / Güncel