Kahramanmaraş'ta 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10,82 kilometre olarak belirlendi.

