Kahramanmaraş Göksun'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4,0 büyüklüğünde 7.01 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: ANKA / Güncel