Kahramanmaraş Göksun'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4,0 büyüklüğünde 7.01 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.

