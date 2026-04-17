Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Trakya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ederek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını dile getirdi.

Edirne'de Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyelerinin katılımıyla Eski Cami'de cuma namazı öncesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edildi. Katılımcılar, saldırılarda yaşamını yitirenler için rahmet dileyerek, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda da öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında çocukların bilinçli ve dikkatli yetiştirilmesinin önemine değinerek, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesinin geleceğin inşası açısından büyük önem taşıdığını belirten Eviş, eğitimli nesiller için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için namaz sonrası dua edilirken, vatandaşlar da taziyelerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
