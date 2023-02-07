Kahramanmaraş depremini ABD gemisi mi tetikledi? Tartışılan iddiaya Celal Şengör'den yanıt

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada depremi 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialara ortaya atıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada kırılan fay hattını geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialara ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt Prof. Celal Şengör'den geldi.

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Şengör, bahsi geçen iddia için "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüzbinlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.