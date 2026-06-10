Kahramankazan'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin tanıtım ve uygulaması için program düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesindeki programa, Kaymakam Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zeynep Büşra Yürümez ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Çocuklara sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, halk oyunları oynandı, spor gösteriler sergilendi.

Kahramankazan Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından verilen eğitimler sonucunda sağlık elçisi olmaya hak kazanan çocuklara belgeleri verildi.

Daha sonra davetliler, aile hekimi hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, etiket okuma alışkanlığı, 112 ve UMKE hizmetleri ile fiziksel aktivitelerin tanıtıldığı stantları gezerek sağlık elçisi çocuklardan bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ünal, programda yaptığı konuşmada, Maarif Modelinde akademik başarıların yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Ünal, "Hareketsizliğin ve dijital bağımlılığın arttığı çağda çocuklarımızı hoplamaya, zıplamaya, koşmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız hastalıklardan korunmada ve sağlıklı beslenmede birincil öznenin kendileri olduğu bilincini aşılayacağız. Velilerimize bu süreçte rehberlik etmeleri gerektiğini, öğretmenlerimize de rol model olmaları gerektiğini aşılayacağız." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Yürümez de öğrencilerin sağlıkçılarla ilk temasının genellikle hastanelerde ve acil durumlar nedeniyle gerçekleştiğini anlatarak, "Bu program ile çocukların sağlık çalışanlarıyla ilk temasları hastane gibi stresli ortamlarda değil kendilerini güvende hissettikleri okul ortamında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık elçileri olan çocuklarımız burada öğrendikleri bilgileri aileleri ve yakın çevresine aktarmalarını ve sağlık bilincini yaymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.