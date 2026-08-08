Kahramanım Mehmetçik ve Vatan Resim Yarışması Sonuçları 21 Ağustos'ta Açıklanacak

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler, halk oylamasının ardından 21 Ağustos'ta açıklanacak.

Çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amacıyla "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" temalı resim yarışması, 4 Mayıs'ta ulusal düzeyde, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında başlatıldı. Yarışmaya, Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılım sağladı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler 25 Mayıs'ta okullara teslim edildi. Okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda okul birincileri belirlendi. 5 Haziran'da okullar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gönderilen eserler burada oluşturulan komisyon tarafından elemeye tabi tutuldu ve her ilçenin birinci olan eseri belirlenerek 15 Haziran'da İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Garnizon Komutanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyonlarca yapılan değerlendirmelerin ardından il birincileri belirlendi. Seçilen eserler 26 Haziran'da MEB'e gönderildi.

Yarışma kapsamında 2 Temmuz'da MSB'de, MSB ve MEB tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirme yapıldı. Eserler, temaya uygunluk, kompozisyon, tekniğe uygunluk, yaratıcı çalışma ve özgünlük kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerinin belirlenmesi amacıyla MSB'nin X hesabında başlatılacak anket aracılığıyla komisyon tarafından en yüksek puanı alan üç eser, 7-14 Ağustos'ta ortaöğretim kategorisinde halkın oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda elde edilecek değerlendirmeler, yarışmanın derece sıralamasının belirlenmesinde kullanılacak. Yarışmanın her iki kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler 21 Ağustos'ta MSB ve MEB'in sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve sergi düzenlenecek.

Kaynak: ANKA