'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen tören kapsamında, öğrenciler için mehteran gösterisi yapıldı.

Müze gezisinin ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, milletin bağımsızlığının birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin köklü tarihi, kahramanlığı ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği, ay yıldızlı bayrağın sonsuza kadar dalgalanması için büyük bir azimle görev yaptığını vurgulayan Kavaklıoğlu, "Bu şanlı mirasın gelecek nesillere aktarılması, çocuklarımızın tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesi de büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yarışmanın önemine dikkati çeken Kavaklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yarışmayla, çocuklarımızın milli savunma bilincini geliştirmeyi Mehmetçiğimizin vatan savunmasındaki önemini daha iyi anlamalarını sağlamayı ve vatan ile bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçladık. 4 Mayıs'ta ülke genelinde başlattığımız yarışmamıza katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin eserleri okul, ilçe ve il düzeyinde değerlendirildi. Ardından her iki kategoride belirlenen eserler halkımızın beğenisine sunuldu ve yapılan oylama sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz belirlendi. Bu vesileyle başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere birbirinden güzel resimleriyle yarışmamıza katılan tüm kıymetli yavrularımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

"Merhamet, sabır ve vatanseverlik"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 2024'te uygulamaya koyulan, Türkiye Yüzyıllı Marif Modeli'nin, birçok beceriyi öğrencilere aktarmayı amaçlayan, aynı zamanda milli ve manevi değerleri öğrencilere kazandırmayı da hedef olarak merkeze alan bir program olduğunu söyledi.

Özellikle yetkin ve erdemli insanı tanımlayan öğrenci profili incelediğinde cesur, merhametli, ahlaklı, üretken ve vatansever gibi profil özellikleri gördüklerini ifade eden Yelkenci, "Beceri örgüsü ve değer temelli programın değer boyutunda da, erdem değer eylem çerçevesini oluşturan yani huzurlu insan, huzurlu aile ve toplum yaşanabilir çevrenin çerçevesini çizen değerlere baktığımızda özgürlük yardımseverlik, merhamet, sabır ve vatanseverlik. Bütün bunların aslında bir geleceği tasarladığını söylemek pek de yanlış olmasa gerekir." açıklamasında bulundu.

Yelkenci, resimlerin yanındaki metinleri de okuduğunu belirterek, öğrencilerin Mehmetçik ve vatana ilişkin düşüncelerinden çok etkilendiğini ifade etti.

Resim yarışması gibi görünen bu etkinliğin çok daha fazla anlamı olduğu söyleyen Yelkenci, şunları kaydetti:

"Basit bir resim yarışması gibi görünen bu etkinlik, çocukların gönül dünyasında, zihinlerinde nasıl bir karşılık bulduğunu, neyi yaşadıklarını ifade etmesi açısından çok faydalı. Bu vesileyle bu etkinlikte emeğe geçen gerek Milli Savunma Bakanlığımızdaki değerli arkadaşlarımızın gerek Milli Eğitim Bakanlığındaki çalışma arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu emeklerini büyük bir takdirle sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu topraklarda bin yıldır şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla, minnetle yad ediyorum."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA