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Kahire'de Türkiye Bursları Oryantasyon Programı Düzenlendi

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YTB tarafından düzenlenen Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı, Mısır'ın Kahire şehrinde öğrencileri bir araya getirdi. YEE Koordinatörü Emin Boyraz, öğrencilerin kültür elçisi olacağını belirterek, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı" öğrencileri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programı"nın açılış konuşmasını yapan YEE Kahire Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye ve Mısır'ın köklü tarihi ve kültürel bağlarını vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.

Boyraz, "Sizler, aldığınız eğitimle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak, adeta birer kültür elçisi olacaksınız." ifadesini kullanarak, öğrencilere Türkiye'deki eğitim süreçlerinde başarılar diledi.

Daha önce "Türkiye Bursları Programı"ndan yararlanmış, Kahire YEE kursiyerleri ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde görevli uzmanlar, yeni öğrencilere sunum yaparak deneyimlerini paylaştı.

Program boyunca öğrencilere, burs ve süreç hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Kursiyerler, Türkiye'ye gitmeden önce sorularına doğrudan cevap alma fırsatı buldu.

YTB tarafından düzenlenen Türkiye Bursları Programı, uluslararası öğrencilere Türkiye'de eğitim alma fırsatı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü, kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı olan Türkiye Bursları, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sunarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kahire'deki YEE'de burstan faydalanan öğrencileri bir araya getiren programla, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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