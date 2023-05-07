Kaftancıoğlu'nun çağrısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı miting alanına döndü! Kalabalık hep bir ağızdan aynı sloganı atıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan İstanbullulara çağrı yaparak Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı.

"20.15'TE SABİHA GÖKÇEN'E BEKLİYORUZ"

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere… Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

HAVALİMANI MİTİNG ALANINA DÖNDÜ

Kaftancıoğlu'nun çağrısına uyan binlerce vatandaş İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana Söz" flamalarıyla havalimanına geldi. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.