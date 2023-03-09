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Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu

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TRABZON'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi.

TRABZON'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi. Çevredekiler ise çok sayıda somon yakaladı.

Arsin ilçesinde, denizde şirket tarafından üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, çoğu da bitişik ilçe Sürmene'de sahile yöneldi. Çevredekiler ve amatör balıkçılar ise sahilde çok sayıda somon balığı yakaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sürmene Güncel Haberler

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