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Ahi Evran Üniversitesi'nden Rehberlik Öğretmenlerine YKS Tanıtım Toplantısı

Ahi Evran Üniversitesi'nden Rehberlik Öğretmenlerine YKS Tanıtım Toplantısı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 2026 YKS tercih dönemi öncesinde rehberlik öğretmenleriyle bir araya gelerek üniversitenin imkanları, yeni programları ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda öğretmenlerin soruları da yanıtlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve üniversite yönetimi, kentte görev yapan rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Yunus Emre Toplantı Salonu'nda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi kapsamında rehberlik öğretmenleriyle bir araya gelen Karahocagil, 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 27 uygulama ve araştırma merkezi ile 5 yerleşkede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversite hakkında bilgi verdi.

Modern eğitim binaları, 24 saat hizmet veren kütüphane, milli teknoloji atölyeleri ve sosyal yaşam alanların öğrencilere sunulduğunu belirten Karahocagil, oyun geliştirme, gastronomi ve mutfak sanatları, büyük veri analistliği, yenilenebilir enerji teknikerliği ve akıllı sera teknolojileri gibi çağın ihtiyaçlarına uygun yeni programların öğrenci kabul etmeye başladığını ifade etti.

Yakın dönemde yapay zeka, bilişim teknolojileri, diş hekimliği ve turizm alanlarında yeni fakülte ve bölümler açılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Rektör Karahocagil, üniversitenin 16 programın akreditasyonunu tamamladıklarını, 15 programın ise akreditasyon sürecinin devam ettiğini, TÜBİTAK ve ÜNİDES kapsamındaki projelere maddi destekte kazandırıldığını ifade etti.

Karahocagil ve üniversite yönetimi, rehber öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
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