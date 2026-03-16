Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da düzenlenen cami programlarına katılan vatandaşlar ilahi ve kasideler dinleyip, namaz kıldı. Cami çıkışında çeşitli ikramlar yapıldı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Konya'da vatandaşlar yatsı ezanının okunmasına yakın tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi ile hemen yakınındaki Kapu Camisi'ni doldurdu.

Camilerin içinin dolması üzerine caminin dışında da saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının öncesinde söylenen ilahi ve kasideleri dinledi.

Daha sonra kılınan namazın ardından dualar edildi.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Camide vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
