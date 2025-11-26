Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İnsan Hakları Mücadelesi Olarak Değerlendirilmeli

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kadına yönelik şiddetin insan onuruna yöneltilmiş bir saldırı, yaşam hakkının gaspı olduğunu belirterek, "Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele, sosyal politika başlığının ötesine taşınarak bir insan hakları mücadelesi olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Uyumun Güçlendirilmesi: İç Anadolu Örneği" raporu kurumda düzenlenen programla açıklandı.

Burada konuşan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, KDK'nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde aktif rol oynayan, anayasal bir hak arama kurumu olduğunu belirtti.

Temel görevlerinin idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyip öneride bulunmak olduğunu anlatan Akarca, sorumluluklarının sadece şikayetleri karara bağlamakla sınırlı olmadığını, toplumu doğrudan ilgilendiren konularda özel raporlar da düzenlediklerini söyledi.

Akarca, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Uyumun Güçlendirilmesi: İç Anadolu Örneği" raporunu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eylem Planları'na ve İnsan Hakları Eylem Planı'na katkı yapmak amacıyla hazırladıklarını aktardı.

Türkiye'de şiddet oranlarının düşürülmesini hedeflediklerini vurgulayan Akarca, çalışmalar kapsamında vaka sayılarının en fazla ve en az olduğu İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Aksaray, Kırıkkale, Çankırı ve Eskişehir'de çeşitli ziyaretler düzenlediklerini, kadınlarla ve görevli personelle yaklaşık 200 görüşme yaptıklarını anlattı.

Akarca, kadına yönelik şiddetin ne bir aile içi mesele ne özel hayatın detayı ne de bireysel bir öfke patlaması olduğunu belirten Akarca, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insan onuruna, yaşam hakkına, adalete ve toplumsal barışa yöneltilmiş en ağır bir insan hakları ihlalidir. Hiçbir ülke, hiçbir toplum bu konuda 'Biz artık sorunu çözdük.' diyemiyor. Buna karşılık tek bir kadın cinayetinin bile varlığı bize her kurumun, her mekanizmanın ve her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğini defaatle hatırlatıyor. Kadına yönelik şiddet, insan onuruna yöneltilmiş bir saldırıdır, yaşam hakkının gaspıdır, toplumsal barışın zedelenmesidir, hukukun üstünlüğüne, adalete ve demokrasiye karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele, sosyal politika başlığının ötesine taşınarak bir insan hakları mücadelesi olarak değerlendirilmelidir."

"Şiddeti görmezden gelen yaklaşımı kabul edemeyiz"

Kamu kurumlarının, yargının, kolluğun, sosyal hizmetlerin, sivil toplumun ve medyanın en temel görevinin kadına yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu vurgulayan Akarca, bu sorunla mücadelenin tek bir kurum üzerinden yapılamayacağını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede zihniyet dönüşümünün elzem olduğunun altını çizen Akarca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların güvende olduğu, çocukların daha mutlu büyüdüğü, kurumlara güvenin daha da arttığı ve demokrasinin güçlendiği şiddetsiz bir toplum için hepimize düşen sorumluluklar vardır. Bizler hangi görevde olursak olalım, hangi kurumda bulunursak bulunalım, bugün şu ortak iradeyi ortaya koymak zorundayız: Şiddeti görmezden gelen, hafifleten, erteleyen hiçbir yaklaşımı kabul edemeyiz. Şiddete sıfır tolerans yaklaşımını benimsemeliyiz. Kadınların onurlu, güvende ve özgür bir hayat sürmesi için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

Programda Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Uyumun Güçlendirilmesi: İç Anadolu Örneği" raporuna ilişkin sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, bazı milletvekilleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de programa katıldı.