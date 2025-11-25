Kadına Yönelik Şiddet ve Taciz, Bütün İnsanlığın Sorunu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadına yönelik şiddet ve taciz sadece bu ülkenin sorunu değil. Sadece İslam toplumunun da sorunu değil, bütün insanlığın sorunu." dedi.

HAK-İŞ tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi'nde "İslam ve Kadın" paneli düzenlendi.

Programda konuşan Genel Başkan Arslan, işçi kuruluşu olarak kadın ve erkek çalışanların temsilcileri olduklarını belirterek, öncelikli mücadelelerinin çalışan kadın ve erkeklerin şiddet ve tacize karşı korunması olduğunu söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 190 sayılı "İş Yerinde Taciz ve Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi"nin Türkiye tarafından onaylanmasının geciktiğine işaret eden Arslan, örgütlü oldukları iş yerlerinde yaptıkları toplu sözleşmelerde, kadına ve erkeğe yönelik taciz ve şiddetle mücadeleye ilişkin hükümler konulması için çalışma başlattıklarını belirtti.

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede en önde olmaları gerektiğini belirten Arslan, bu konuda mevzuattaki eksikleri gidermek, şiddet ve tacize maruz kalınacak ortamları ortadan kaldırmak ve bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için mücadele ettiklerini bildirdi.

Çalışan kadınların iş yerlerinde taciz ve şiddete maruz kalmamaları için mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet ve taciz sadece bu ülkenin sorunu değil. Sadece İslam toplumunun da sorunu değil, bütün insanlığın sorunu. Eğitimli olsun olmasın, sosyal çevresi farklı olsun olmasın, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, dünyanın ortak bir sorunu şiddet ve taciz. Bizim büyük ayıbımız olan kadına yönelik şiddet ve tacizi lügatımızdan çıkarmamız gerek. Sendikalarımız, konfederasyonumuz, iş yerinde çalıştırdığımız mesai arkadaşlarımız, yetkili olduğumuz iş yerlerinde yemin ediyorum bunları görmezden gelirsek vebali çok büyük.

Bu haksızlıklara göz yumarsak, bu adaletsizliklere sessiz kalırsak, hele hele kendimiz vesile olursak vebali çok. Çünkü şiddet ve tacizin aslında bir insan hakları ihlali olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan, kültürümüz açısından çok daha büyük bir vebal, kul hakkı. Kul hakkı, Rabb'imizin müdahale etmeyeceği hassasiyette bir konu. O yüzden HAK-İŞ ailesi bütün bunların farkında ve fevkinde bir yaklaşıma sahip. Çok şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama yapacak hala çok işimiz var."

"Kadına yönelik şiddete asla toleransımız yok"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise kadına yönelik şiddeti toplumsal sorun ve insan hakları ihlali olarak gördüklerini, kabul edilemez bulduklarını belirterek, sendika olarak kadına yönelik şiddete asla toleransları olmadığını ifade etti.

Birçok kadının yakınları tarafından ya da hiç tanımadığı kişilerce şiddete maruz bırakıldığına işaret eden Zengin, amaçlarının aile başta olmak üzere toplumdaki bütün şiddet türlerine son vermek olduğunu vurguladı.

Zengin, şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalardan ve yasal düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal değerler ekseninde şiddetle mücadele edilmelidir. Yeni medyada kadına yönelik şiddet olgusu kadının haklarına saygı duyacak şekilde işlenmelidir. Güçlü toplumun temelinin aile olduğu bilinciyle aileyi koruyan ve güçlendiren sosyal politikalar geliştirilmelidir. Şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılık inşa edilmelidir. Cezalar artırılmalı, caydırıcı hale gelmelidir."

Konuşmaların ardından program, kadına yönelik şiddet alanında çalışmalar yürüten uzman ve akademisyenlerin yer aldığı panelle devam etti.