Kadın cinayetleri platformu eylülde 28 kadın cinayeti, 19 şüpheli ölüm bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre geçen ay en az 28 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların yüzde 23'ünün evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü bildiren platform, yıl başından bu yana 47 kadının yüksekten düşerek yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek "Gerçekten düştüler mi?" diye sordu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Eylül 2026'ya ilişkin kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri raporunu açıkladı. Rapora göre, eylülde 28 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 28 kadından 2'si ekonomik bahanelerle, 2'si ise hayatına dair karar alma bahanesiyle öldürüldü, 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğü ise tespit edilemedi. Platform, 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesinin kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

KADINLARIN YÜZDE 23'Ü EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Eylül ayında öldürülen 28 kadından 5'i evli olduğu erkek, 3'ü birlikte olduğu erkek, 2'si tanıdığı biri, 2'si babası, 1'i oğlu, 1'i kardeşi, 1'i eskiden evli olduğu erkek, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i akrabası ve 1'i eski damadı tarafından öldürüldü. 4 kadının öldüren kişi ile yakınlığı ise tespit edilemedi.

Evli olduğu erkek tarafından öldürülen kadınların oranı yüzde 23 oldu.

Kadınların 4'ü evde, 6'sı sokakta, 2'si iş yerinde, 1'i arabada, 1'i arazide, 1'i diğer bir kamusal alanda öldürüldü. 3 kadının öldürüldüğü yer ise tespit edilemedi. Bu kadınlardın yüzde 50'si evde öldürüldü.

Eylül ayında öldürülen kadınların 15'i ateşli silahla, 7'si kesici aletle, 2'si boğularak, 1'i ise darbedilerek yaşamını yitirdi.

"47 KADIN YÜKSEKTEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ"

Raporda, şüpheli kadın ölümlerinde en sık karşılaşılan ifadelerden birinin "yüksekten düşme" olduğu belirtildi. Platformun verilerine göre, yılbaşından bu yana 47 kadın yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Platform, "Nasıl düştü? Yanında kim vardı? Öncesinde ne yaşandı? Şiddet, tehdit ya da tartışma öyküsü var mıydı? Deliller gerçekten incelendi mi?" sorularını yöneltti.

Platform, kadınların balkonlardan, pencerelerden ve yüksek katlardan "düşüyor" denilerek geçiştirilemeyeceğini belirterek, bir ölümün kayıtlara "yüksekten düşme" olarak geçmesinin o ölümün şüpheli olmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.

"GERÇEKTEN DÜŞTÜLER Mİ?"

Platform, kadın cinayetlerinin yalnızca açıkça öldürülen kadınlardan ibaret olmadığını belirterek, şüpheli bırakılan, intihar ya da kaza denilerek hızla kapatılan her kadın ölümünün erkek şiddeti ihtimaliyle etkin biçimde soruşturulması gerektiğini kaydetti. Platform açıklamasında, "47 kadın yüksekten düştü. Biz hala soruyoruz: Gerçekten düştüler mi?" ifadelerine yer verdi.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN KADINLARIN İSİMLERİ DEĞİL, BU DÜZENİN KENDİSİDİR"

Platform, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesinin ikinci yılında, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın öldürülmesinin kadın cinayetlerinin süreklilik gösteren bir sorun olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Platform, koruma mekanizmalarının işletilmemesi, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmaması, cezasızlık algısı ve kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların kadınların yaşamını daha güvencesiz hale getirdiğini ifade etti.

Açıklamada, "İki yıl önce İkbal ve Ayşenur için yükselttiğimiz adalet talebi bugün Gökçe için sürüyor. Çünkü biz kadınların öldürülmesini normalleştiren, her cinayeti tekil bir vaka gibi sunarak sorumluluğu görünmez kılan anlayışı kabul etmiyoruz. İkbal için, Ayşenur için, Gökçe için ve yaşamdan koparılan tüm kadınlar için mücadelemiz sürüyor. Değişmesi gereken kadınların isimleri değil, bu düzenin kendisidir" denildi.

Kaynak: ANKA