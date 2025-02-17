Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor

Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de 19. yüzyıldan kalma Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangında 18 yaşındaki Tanay Şarman'ın cansız bedeni bulundu. Arkadaşları yangın esnasında olay yerinde bulunduklarını ve Tanay'ın madde etkisinde olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de 8 Şubat'ta 19'ncu yüzyılda inşa edilen ve restore edilmek için çalışmalara başlanılan Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Şarman'ın arkadaşlarının karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.

Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

"MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI"

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı. Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" şeklinde konuştukları öne sürüldü.

Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AİLESİ UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN KİŞİNİN PEŞİNDE

Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.

Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
img

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
'Takside sigara içmeyin' dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.