Kaza değil cinayet! Polisten kaçan sürücü, bisiklet süren adamı öldürdü

İstanbul'da polis çevirmesinden kaçan bir otomobil sürücüsü, seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Bisikletle birlikte savrulan Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.