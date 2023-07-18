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Kaza değil cinayet! Polisten kaçan sürücü, bisiklet süren adamı öldürdü

Güncel Haberler

İstanbul'da polis çevirmesinden kaçan bir otomobil sürücüsü, seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Bisikletle birlikte savrulan Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan otomobil sürücüsünün kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yanından hızla geçmesi kameraya yansıdı.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

murat uslu:

Kanun yok cinayetten yargılanmalı trafik kazalarına kastı sebeb olanlar cinayetten yargılanmalı alkollü araç kullananlar dahil

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Bozkurt:

Normal bisiklet suçlu polisten kaçıyor arkadaş niye önüne çıkıyorsun

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