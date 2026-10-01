Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Technoka Takımı, Malatya'da üçüncülük kazandı

Malatya'da düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nda üçüncülük elde eden İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üç yıllık çalışmalarının karşılığını TEKNOFEST Güneydoğu'da "Şampiyonlar Geçidi"nde yer alarak kutluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Technoka Takımı, elektrikli araç, robot ve sabit kanatlı İHA'nın da aralarında bulunduğu farklı teknoloji alanlarında geliştirdiği projelerle yarışmalara katılıyor.

Takımın "Döner Kanat" ekibi, 8-13 Eylül'de Malatya'da düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Önceki yıllarda farklı kategorilerde dereceler alan takım, bu yıl ilk kez İHA yarışmasında dereceye girerek TEKNOFEST'teki "Şampiyonlar Geçidi"nde yer alma hakkı kazandı.

Technoka Takımı Kaptanı ve 12. sınıf öğrencisi Sude Nur Akbaş, AA muhabirine, takım olarak farklı teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Takımın yaklaşık 70 öğrenciden oluştuğunu ve 3 ayrı departmana ayrıldığını belirten Akbaş, derece elde eden Döner Kanat Takımı'nın ise 9 öğrenciden oluştuğunu ifade etti.

Geçen yıl aynı kategoride finalist olduklarını, bu yıl ise üçüncülük elde ettiklerini anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu sene ilk defa insansız hava araçları kategorisinde TEKNOFEST derecesi elde ettik, çok mutluyuz. Bir süre önce Malatya'da yarışmıştık ve hala tarif edilemez bir heyecan yaşıyoruz. 3'üncü yılımızda bir derece elde ettik. Aslında 2026 yarışmalarında bir derece elde etmiş olsak da arka planda 2025, 2024 yıllarında çok fazla emek var. Bunu temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu kupa sadece bu sene kazandığımız ve elde ettiğimiz bir başarı değil, 3 yıl boyunca çaba gösterdiğimiz her şeyin bir imzası bizim için."

Derece elde etmenin verdiği mutlulukla TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getiren Akbaş, "Festivale bir gerginlikle değil de bir şeyleri başarmış olmanın huzuruyla, herhangi bir stres yaşamadan gelmek ve eğlencesini deneyimlemek bizim için çok güzel bir duygu." dedi.

"Teknoloji gençliğine katkımız olduğu için mutluyum"

Teknoloji alanında gençlerin kendilerini geliştirmesinin önemli olduğunu belirten Akbaş, yarışmaların öğrencilere hem ilgi duydukları alanları keşfetme hem de yeni projeler geliştirme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Akbaş, "Ülkemizde teknolojik yarışmalar kapsamında gençlerimizi bu alanlarda girişimciliğe sokmak ve kendilerini tanımalarını sağlayacak projelerin ve bunların devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ayrıca teknolojik gençliğin imam hatipliler tarafından da bir dalını tuttuğumuzu düşünüyorum. Burada üçüncülük elde etmemizle Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin ismini taşıyarak, imam hatip genci olarak teknoloji gençliğine katkımız olduğu için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Okulun müdür yardımcısı Ahmet Talha Çalışkan da her yarışmada farklı tecrübeler edindiklerini, eğitimin dört duvar arasında olmadığını, öğrencilerin bu tür etkinliklerle yetişmesinin gurur verici olduğunu anlattı.

Çalışkan, öğrencilerin edindikleri tecrübeyle hayata daha farklı baktıklarını, TEKNOFEST gençliğinin heyecanının çok yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA