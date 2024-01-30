KADEM, Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlara yardım çalışmalarını sürdürüyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, bir yılda 10 binden fazla depremzede kadına ulaştıklarını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş'taki Kadın Destek Merkezi ile KADEM Kahramanmaraş İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Merkezde depremzede kadınlarla sohbet eden Gümrükçüoğlu, afet şehitleri için hazırlanan helvayı konteyner kentte bulunanlara ikram etti.

Kentteki mezarlıkları da ziyaret eden Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

Söz konusu depremlerin dünyanın en büyük felaketlerinden biri olduğunu, 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesiyle ülkenin yasa boğulduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, son bir yılda deprem bölgesine 12 milyon liradan fazla ayni yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Temsilcilerin ve gönüllülerin yanı sıra KADEM yönetiminin de bölgeye defalarca geldiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, "55 ilde temsilciliğimiz var. Oradan gönüllüleri buraya getirerek sahadaki tüm mağdur kadınlara yardım etmeye, destek olmaya çalıştık. Tabii Kadın Destek Merkezi çok önemli bir işlev görüyor. Şüphesiz afetlerden herkes etkileniyor ama kadınlar, çocuklar ve yaşlılar daha farklı bir acı yaşıyorlar. O dönemde de hamile kadınlar, yeni doğum yapmış kadınlar, henüz küçük bebeği olan emzikli hanımlar vardı. Onların ihtiyaçları bambaşka." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, yerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahipleri için merkez kurarak, onlarla daha yakından ilgilenmek için yola çıktıkları bildirdi.

Bir yıllık süre zarfında sadece Kahramanmaraş'ta 5 binden fazla kadına ulaştıklarına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, kadınların istekleri doğrultusunda kurslar açtıklarını ve atölyeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Burada kalıcı olacağımızı söylemiştik, sözümüzü de tuttuk"

Kadınların iyi oluş hallerine destek olmaya gayret ettiklerini, hukuki konuların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığıyla protokol yapıp manevi destekler de sunduklarını, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da Kadın Destek Merkezleri oluşturduklarını anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Bir yıllık süreçte baktığımızda deprem bölgesinde 10 binden fazla kadına ulaşmışız. Deprem olduktan sonra her şey değişti. Hem bütçeyi hem insan gücünü bu tarafa çevirdik. 2024'te de buraya ayırdığımız bütçeyi, gönderdiğimiz gönüllü sayısını ve personeli artıracağız. Çünkü Kadın Destek Merkezi'ni ilk açtığımızda ben oradaki hanımlara şöyle bir cümle kullanmıştım: 'Biz hep burada kalacağız, biz buradan ayrılmayacağız.' Yani deprem bitti, yardımları bitirip dönmeyeceğiz. Biz burada kalıcı olacağımızı söylemiştik, sözümüzü de tuttuk. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. O sebeple hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Gümrükçüoğlu, konteyner kentlerdeki pek çok erkeğin, "KADEM'den sonra eşimizin yüzü daha çok gülüyor, çocuklar daha mutlu." şeklindeki ifadelerine tanıklık ettiklerini, depremzede kadınları desteklemeye, onlarla yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

KADEM temsilcilerinin ve gönüllülerinin deprem bölgesinde büyük özveriyle çalıştığının altını çizen Gümrükçüoğlu, "Biz deprem bölgesine gönüllü aradığımız zaman 'Ben gitmem.' diyen olmadı. Hepsi 'Ben ne zaman gidebilirim, ben daha önce gideyim.' dediler." ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerin ramazan iklimini çocuklarıyla yaşamalarını sağlayacağız"

KADEM'in yaklaşan ramazan ayı için de planlama yaptığını aktaran Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen ramazanda biz Kahramanmaraş'ta da diğer illerimizde de çadırlarımızı süslemiştik, ışıklandırmıştık. Depremzedelerin ramazanın o ruhunu yaşamalarını istedik. Çünkü ramazanın bu topraklar için ayrı bir anlamı var. İnsanlara kucak açtığımız, onları evimizde ağırladığımız bir dönem. Mümkün olsa her akşam bir iftar verip kardeşlerimizi ağırlamak istediğimiz bir dönem. Tabii deprem bölgesinde insanlar bunu yaşayamaz oldu. Hep şunu söylediler, 'Benim evim olsa sizi evimde ağırlardım ama bir evim yok. Sadece çadırım var ve çorba yapabiliyorum.' Biz de onlara yemeklerimizle hurmamızla ramazan erzakımızla gittik. Ramazan eğlencelerini bölgeye taşıdık. Geçen sene Hacivat ve Karagöz oyunları, ramazandaki şerbetçi amcalar ve pamuk şekerlerle panayır gibi yapmıştık. Bu sene de buna yine devam edeceğiz. Buradaki kadınlar başta olmak üzere depremzedelerin ramazan iklimini çocuklarıyla yaşamalarını sağlayacağız."