Kacır: 22 yılda sağlık alanında 17 binden fazla bilim insanı ve gencimize 43,2 milyar lira destek sağladık

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik verdik, 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımızın bünyesinde kurulmuş olan 71 Ar-Ge merkezinde bin 886 araştırma projesini destekliyoruz. 22 yılda sağlık alanında 10 bin projeye ve 17 binden fazla bilim insanı ve gencimize 43,2 milyar lira destek sağladık" dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende, Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Osman Develioğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de yer aldı. Konuşmaların ardından açılış dersi, Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Umberto Pernici tarafından verildi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUMUZU ORTAYA KOYDUK'

Törende konuşan Bakan Kacır, "İçinde bulunduğumuz çağda, küresel güç yarışının teknoloji ve inovasyon zeminine kaydığı büyük bir değişime ve dönüşüme hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bugün bizler de geçmişin verdiği ilham ve sorumluluğun yanında medeniyet tasavvuruyla uygun bilimsel bir bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geride bıraktığımız son 22 yılda pek çok alanda büyük atılımlar, sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirme yolunda 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzu ortaya koyduk. Kritik teknolojilerde 'Tam Bağımsız Türkiye' anlayışıyla sürdürdüğümüz bu yolculukta, 'Türkiye Yüzyılı'nı milli seferberlik ruhu ile hep birlikte inşa ediyoruz. Geldiğimiz noktada, küresel ölçekte savaş paradigmalarını değiştiren İHA'larımız ve SİHA'larımız yaklaşık 50 ülkenin semalarında uçuyor. TCG Anadolu mavi vatanda ve uluslararası sularda özgürce yol alıyor. 'Uzaydaki gözümüz' İMECE yer yüzünün her noktasından yüksek çözünürlüklü görüntü sunuyor. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralarken ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

'759 MİLYAR LİRADAN FAZLA YATIRIMI HAREKETE GEÇİRDİK'

Bakan Kacır, 22 yılda 3 bin 363 yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini vurgulayarak "Sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak seferber ettik. Pandemi döneminde tüm dünyanın yoğun bakım solunum cihazı arayışı içerisinde olduğu bir dönemde BAYKAR, Arçelik ve ASELSAN'ın destek ve çabaları ile birkaç kişilik bir teknoloji girişimi olan BİOSYS'in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 gün içerisinde seri üretime geçirmeyi başardık. Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz üretimine ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği hükümetler döneminde son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" ifadelerini kullandı.

'16 MİLYAR LİRAYI AŞAN 38 YATIRIM PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Sağlık çalışanı ve mühendislere bir arada olma çağrısında bulunan Kacır, "Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 16 milyar lirayı aşan 38 yatırım projesini destekliyoruz. Elbette sağlık teknolojilerinde önümüzdeki dönemde yeni sağlık çözümleri geliştirmemiz için nitelikli Ar-Ge çalışmalarına imza atmamız gerekiyor. Üniversitelerin akademik potansiyeli ile işletmelerin nitelikli insan kaynağını girişimcilik kültürüyle buluşturmamız gerekiyor. Başarıyı yakalamada disiplinler arası iş birliği büyük öneme sahip. Biz istiyoruz ki sağlık çalışanlarımız, mühendislerimiz, araştırmacılarımız bir araya gelsinler. Disiplinler arası bir yaklaşım sergileyerek nitelikli Ar-Ge projelerine imza atsınlar. Çığır açıcı buluşlar gerçekleştirsinler. İşte bu anlayışla ilaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 71 Ar-Ge merkezinde bin 886 araştırma projesini destekliyoruz" diye konuştu.

"22 YILDA SAĞLIK ALANINDA 10 BİN PROJEYE 43,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Bakan Kacır, sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek, "Bugüne kadar teknoparklarımızdaki bin 414 teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki bin 216 projesine destek verdik. TÜBİTAK destek programlarımız ile Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları altında sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalara öncelik veriyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda sağlık alanında 10 bin projeye ve 17 binden fazla bilim insanı ve gencimize 43,2 milyar lira destek sağladık. Bizler için oluşturduğumuz ekosistem kadar bu ekosistemin çıktıları da büyük önem taşıyor. Ülkemiz teknoloji ekosistemi bugüne kadar milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimi, bizim ifademizle Turcorn çıkardı ama henüz sağlık teknolojilerinde Turcorn çıkaramadık. Bugün dünyada 120'den fazla sağlık teknolojisi girişimi bu düzeye erişmiş durumda. İnanıyoruz ki sağlık alanında nitelikli insan kaynağımız ve kurduğumuz güçlü teknoloji ekosistemiyle önümüzdeki dönemde küresel ölçekte başarı hikayeleri oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, üniversite yönetimi tarafından Bakan Kacır'a, hat sanatıyla 'Ya Rabb' ifadesi bulunan tablo hediye edildi.