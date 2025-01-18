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Kaçan Bozayı için 3. Günde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağından kaçan bozayıyı bulmak için yürütülen arama çalışmaları 3. gününe girdi. Ekipler, ayının izine rastlayamazken, tuzaklar kurarak yakalamaya çalışıyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahribi sonucu kaçan bozayı, 3'üncü gününde de aranıyor. Ekipler, hiçbir ize ulaşamadıkları ayıyı yakalamak için Boğazköy Mahallesi'ndeki belirli yerlere tuzaklar kurup, yiyecekler bıraktı.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 2011 yılında açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda koruma altında tutulan, 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan biri kaçtı. Olay, çarşamba günü, sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

Kaçan bozayıyı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Boğazköy Muhtarı Şenol Kuş, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, gece aramalardan hiçbir sonuç alınamadığını söyledi. Bölgenin sulak arazi olması nedeniyle ayının izine rastlanmadığını belirten muhtar Kuş, "Ekipler gece ve gündüz bölgeyi defalarca aradı. Hiçbir ize rastlamadı. Ayıyı yakalamak için belirli yerlere yiyecekler konuldu, tuzaklar kuruldu. Ayrıca belki barınağa döner diye kara yolu gece boyunca kontrol edildi. Hiçbir ize rastlanmadı. Çalışmalar bu sabah yeni ekiplerle devam ediyor" diye konuştu.

Haber: -Kamera Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),

Kaçan Bozayı için 3. Günde Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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