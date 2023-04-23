Kaçak yapıların yıkımı başladı! İmamoğlu, Üsküdar'a yapılacak projeyi paylaştı

Bir süredir gündemi meşgul eden Üsküdar'daki kaçak kafe ve restoranların geçtiğimiz gün yıkımına başlandı. Sosyal medya hesabından Üsküdar sahiline ilişkin iki fotoğraf paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kaçaklar kaldırılınca böyle olacak" ifadelerini kullandı.

İBB ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında bir süredir devam eden kaçak kafe gerginliği geçtiğimiz günlerde son buldu.

"MİLLET KAZANDI"

Yapıların yıkımına daha önce izin verilmediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından son gelişmeyi duyurup "Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2 FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bugünse yeni bir paylaşım yapan İmamoğlu, Üsküdar'ın eski halini ve ileride nasıl olacağını anlatan 2 fotoğraf paylaştı. Kaçak yapıların kaldırılmasının ardından sahilin kavuşacağı yeni görüntüye vurgu yapan İmamoğlu, "Üsküdar Sahil'deki işgal edilmiş alanlar. Böyleydi, böyle olacak" dedi.

Üsküdar'ın şimdiki hali.