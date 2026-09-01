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Japonya ve V4'ten ileri teknoloji işbirliği

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Japonya, Vişegrad Grubu (V4) ülkeleriyle ileri teknoloji alanında işbirliğini teşvik etme konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Motegi, Slovakya'daki görüşmelerde mutabakat sağlandığını, ayrıca Polonya ile Ukrayna'nın yeniden yapılanması ve ekonomik güvenlik konularında ortak çalışma kararı alındığını duyurdu.

Japonya hükümeti Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) ülkeleriyle ileri teknoloji alanında işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Slovakya'ya yaptığı ziyarette V4 ülkelerinin dışişleri bakanları ile görüştü.

Görüşmede bakanlar, Tokyo hükümeti ve V4 arasında ileri teknoloji alanında işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan Motegi ziyaretinde, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı ayrı görüşmede, Ukrayna'nın yeniden yapılanması için desteğin koordine edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Motegi ve Sikorski, Avrupa Birliği (AB) ve benzer düşünen ülkelerle ekonomik güvenlik konusunda işbirliği halinde kritik teknolojilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri diye bilinen bölgesel çerçevede Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya yer alıyor.

Kaynak: AA
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