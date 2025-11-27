Haberler

Japonya, Trump'ın Tayvan İddialarını Yalanladı

Güncelleme:
Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Takaiçi Sanae'ye Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması yönünde tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı. Japon Kabine Baş Sekreteri, bu tür bir görüşmenin gerçekleşmediğini ve iddialarda bulunan WSJ'ye şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması konusunda tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekteri Minoru Kihara, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddialarını reddetti.

Trump'ın Takaiçi'ye böyle bir tavsiyede bulunmadığını ifade eden Minoru, ayrıca Japon hükümetinin iddiaları ortaya atan WSJ'ye şikayette bulunduğunu açıkladı.

İddialar

WSJ gazetesi konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşık 30 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Kaynaklar, bu görüşmenin ardından Trump'ın Takaiçi'ye de telefon ederek, "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması" yönünde tavsiyede bulunduğunu ileri sürdü.

İddialara göre Trump, Takaiçi'ye "Tayvan'a yönelik yorumlarında tonunu yumuşatmasını" önerdi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılması planlanan Kültür Bakanları Toplantısı iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Başbakan Li Çiang'ın Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
