Japonya Göçmen Vizesi Açıklaması Yaptı

Japonya, Afrika'dan göçmenlerin ülkeye gelişini teşvik eden özel vize kategorisi oluşturulacağı iddialarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı, böyle bir planın olmadığını açıkladı.

Japonya, Afrika'dan göçmenlerin ülkeye gelişini teşvik etmek için özel vize kategorisi oluşturulacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından duyurulan Japonya ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen program hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Afrika ülkelerinden göçmen kabulünü teşvik etmek veya özel vize vermek gibi herhangi bir plan bulunmamaktadır." ifadesine yer verilerek, medyada yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Programın, Japon yerel yönetimleri ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığı aktarılan açıklamada, 4 Japon kentinin 4 Afrika ülkesiyle "kardeş şehir" olarak eşleştirildiği kaydedildi.

