Japonya'dan Van'a arama kurtarma aracı desteği

Van'da, "Japonya Büyükelçiliğinin Çatak Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesine Arama Kurtarma Aracı Hibe Projesi" kapsamında alınan iki arama kurtarma aracının teslimi için tören düzenlendi.

Van'da, "Japonya Büyükelçiliğinin Çatak Kaymakamlığı ile Edremit Belediyesine Arama Kurtarma Aracı Hibe Projesi" kapsamında alınan iki arama kurtarma aracının teslimi için tören düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin asırlar ötesine dayandığını söyledi.

Proje kapsamında Büyükelçilik tarafından Edremit ile Çatak ilçelerine birer arama kurtarma aracı desteği verildiğini belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Japonya ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin geliştirilmesi, iki halk arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi için özel etkinlikler yapılıyor. Bu çerçevede 2003 yılı Japonya'da Türkiye Yılı, 2010 da Türkiye'de Japonya Yılı olarak kutlanmıştır. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine çıkartılmıştır. Deprem kuşağında yer alan iki ülke, dayanışma içinde güçlüklerin üstesinden gelmişlerdir. İlimizde 2011'de meydana gelen depremde Japonya'dan gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılarak zor gününüzde yanımızda yer aldı. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkemizin ilk gelen ve en hızlı arama kurtarma çalışmaları başlatan ekip Japonya'dan arama kurtarma ekibi olmuştur. Yaptıkları çalışmalarla halkımızın gönlünü bir kez daha feth ettiler. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya da proje kapsamında alınan araçların her türlü afete karşı tam donanımlı olduğunu ifade etti.

Türk-Japon ilişkilerinin başlamasında büyük etken olan Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda batması olduğunu dile getiren Sakarya, "İki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağı kuvvetlenmiştir. Japonya'da meydana gelene afetlerde ülkemiz hızlı bir şekilde yardıma koşarak Japonya halkının yanında olmuştur. Aynı şekilde Japonya da ülkemizde yaşanan depremlerde arama kurtarma, sağlık, barınma ve insani yardım konularında desteğini esirgememiştir. Bu proje iki ülke arasındaki dostluk ve yardımlaşma ruhunu daha da artırmıştır." diye konuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ise Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlerde hayatını kaybeden birinin de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için kente gelen Dr. Atsushi Miyazaki olduğunu anlatan Katsumata, şöyle devam etti:

"Miyazaki'ye gösterdikleri sevgiden dolayı Van halkına şükranlarımı sunuyorum. Japonya ile çok güçlü bağları olan Van'da dostluğumuzu daha da derinleştirecek projeleri hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Afetlerin hiç olmamasını arzu ediyorum. Ancak zararı en aza indirmek için afet durumlarına önceden hazırlık yapmak da aynı derecede önemlidir. Bu proje ile temin edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma yetkinliğini artıracağına ve bölge sakinlerinin gönül rahatlığıyla yaşayabileceğine inanıyorum. Bu proje Türk-Japon halklarının dostluğunun kanıtıdır."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yeni bir ivme kazandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durmasını beklediklerini aktaran Say, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 haftadır dünyanın gözü önünde insanların, çocukların bedenleri parçalanıyor. Bombalarla hayatları sona eriyor. Niçin? Farklı kültür, anlayış ve inançtan oldukları için. Türkiye ile Japonya arasındaki bu işbirliğinin dünyaya örnek olması gerektiğini, dinlerin, ırkların, kültürlerin insan olmaktan daha önemli olmadığını, çocukların ölmemesi gerektiğini buradan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. İsrail menşeli ürünleri tüketmemeye karar verdik. Dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bahsettiği üzere Filistin bir çocuk mezarlığına döndü. Hepimiz bunu günlerce seyrediyoruz. Anne ve babaların ölümlerini izliyoruz. Meclis üyelerimizle aldığımız karar doğrultusunda Gazze ile kardeş şehir olduk. Filistin'de şehit olan tüm çocuklar ve kardeşlerimiz için fidanlar dikeceğiz. Şehitlerin isimlerini ilçemizde yaşatacağız."

Arama kurtarma araçları kurdele kesiminin ardından hizmete alındı.

Törene, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.