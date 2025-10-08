Japonya'da Muhaefet, Başbakanlık Seçimleri İçin Ortak Aday Önerdi

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP), başbakanlık seçimlerinde, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'ye karşı muhalefetten ortak aday çıkarılması önerisinde bulundu.

Jiji ajansının haberine göre, CDP Genel Sekreteri Azumi Jun, muhalefet kanadındaki Halk İçin Demokratik Partiden (DPP) mevkidaşı Şimba Kazuya ile 15 Ekim'deki meclis oturumunda yapılması planlanan başbakanlık seçimleri hakkında görüştü.

Azumi, görüşmede, DPP Genel Başkan???????ı Tamaki Yuiçiro'nun "güçlü bir aday" olarak görüleceğini belirterek başbakanlık seçimlerinde muhalefetin LDP'ye karşı ortak adayı olmasına yönelik önerisini sundu.

Şimba ise teklifi partisinin diğer üyeleriyle görüşeceğini ifade etti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyor.