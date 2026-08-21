Japonya'da 15 Vali, ABD Askeri Üsleri İçin Anlaşmanın Gözden Geçirilmesini Talep Etti

TOKYO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'da ABD askeri üsleri ve ilgili tesislere ev sahipliği yapan 15 eyaletin valisinden oluşan istişare konseyi, merkezi hükümete Japonya-ABD Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın gözden geçirilmesi talebiyle dilekçe sundu.

Konseyin perşembe günü sunduğu dilekçede, ABD askeri uçuşlarından kaynaklanan güvenlik sorunlarının ve ABD askeri üslerinden çevreye tehlikeli madde sızmasının, bölge sakinlerinin yaşamını ciddi şekilde etkileyebileceği belirtildi. Dilekçede bu tür faaliyetlerin Japon iç hukuku çerçevesinde kısıtlanması gerektiği vurgulandı.

Son yıllarda ABD kuvvetlerinin Japon sivil havalimanları ve limanlarını kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunların ve ABD askeri personelinin üslerin dışında ateşli silah taşıması vakalarının, halk arasında endişeye yol açtığı belirtildi. Konsey, Japonya'da konuşlu ABD kuvvetlerine Japon yasalarına ve düzenlemelerine riayet etme çağrısında bulundu.

Kanagawa Valisi ve İstişare Konseyi Başkanı Kuroiwa Yuji aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmada köklü bir revizyon yapılmadıkça ABD kuvvetlerine ilişkin sorunların çözülemeyeceğini söyledi.

Japonya ve ABD, anlaşmayı 1960 yılında imzalamıştı. Japonya'daki ABD'li asker ve sivil çalışanlara ayrıcalıklı hukuki statü kazandıran anlaşma, ülkedeki ABD üslerinde çalışan personele aşırı koruma sağladığı gerekçesiyle uzun süredir eleştiriliyor.

Anlaşmaya göre, sanığın "resmi görevde" olduğu durumlarda, ABD üs personeli ve sivil personel tarafından işlendiği iddia edilen suçlarda yargı yetkisini kullanma hakkı öncelikli olarak ABD askeri makamlarına ait. Japonya'da ABD askeri personelinin karıştığı birçok vaka bu nedenle çözümsüz kalıyor.

Kaynak: Xinhua