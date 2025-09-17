Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya Fahri Doktora Unvanı

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktora ünvanından gurur duyduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Senatosunun kararıyla "Sanat Tarihi" alanında fahri doktoraya layık görülen Prenses Akiko, üniversitenin rektörlük binasındaki salonda düzenlenen tevdi törenine katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prenses Akiko'ya biniş, nişan, fahri doktora belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Prenses Akiko, burada yaptığı kabul konuşmasında, kendisine verilen fahri doktora ünvanından ötürü teşekkürlerini sunarak, 1986'da Prens Takahito Mikasa'ya, 2010'da ise babası Prens Tomohito Mikasa'ya Ankara Üniversitesi tarafından bu ünvanın tevdi edildiğini hatırlattı.

Bir ailede üç kuşağın kendi ülkesinden başka bir ülkedeki aynı üniversiteden fahri doktora almasının dünyada ender rastlanan bir durum olduğunu belirten Akiko, şunları kaydetti:

"Benim bugüne kadar yaptığım faaliyetler, Prens Takahito Mikasa ve babamın başarılarıyla hiçbir şekilde mukayese edilemez. Ancak üç kuşak boyunca gönül verdiğimiz Türkiye ile bağımızın takdir edilmesi beni derinden etkilemiştir. Türkiye ile üç kuşak boyu kurduğumuz bağdan ve Ankara Üniversitesinden aldığımız fahri doktoralardan büyük gurur duyuyorum."

Prens Takahito Mikasa ve Prens Tomohito'nun, fahri doktora tevdi törenlerindeki konuşmalarından alıntı yapan Akiko, "Başta Prens Takahito Mikasa ve babam olmak üzere pek çok kişinin emeğiyle yakılan Japonya dostluk meşalesini daha da parlak hale getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim." dedi.

Konuşmanın ardından Prenses Akiko ve Rektör Ünüvar, rektörlük bahçesine Lübnan sediri dikti.