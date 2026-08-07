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Japonya, ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Ortak Tepki

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Japonya, ABD ve Güney Kore'den üst düzey yetkililer, dün Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Japonya, ABD ve Güney Kore'den üst düzey yetkililer, dün Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İlişkileri Bürosu Genel Direktör Yardımcısı Takaşi Arıyoşi, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Politikası Genel Direktörü Baek Yong-jin ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Wilezol telefonda görüştü.

Kuzey Kore'nin dünkü balistik füze fırlatmasını ele alan yetkililer, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini bir kez daha vurguladı ve Kuzey Kore'yi, "bölgenin ve uluslararası toplumun barışını ve güvenliğini tehdit eden bu tür provokasyonlara son vermeye" çağırdı.

Yetkililer, konuyla ilgili 3 ülke arasında yakın koordinasyon sağlanmasının önemine işaret etti.

Ne olmuştu?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısı açıklarından Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise fırlatılan cismin balistik füze olabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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