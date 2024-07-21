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Japon Şef Türk ve Japon Kültürü Arasında Köprü Kuruyor

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Japonya'dan Türkiye'ye uzanan Japon şef Kohey Muranaga, İstanbul'da açtığı Tokyoya Kafe ile Türk ve Japon kültürü arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Hikayesi, Japonya'dan Türkiye'ye uzanan Japon şef Kohey Muranaga, İstanbul'da açtığı Tokyoya Kafe ile Türk ve Japon kültürü arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'yi turist olarak ziyaret eden Muranaga, ülkeyi çok beğenerek Koreli eşiyle birlikte burada yaşamaya karar verdi.

Türkiye'ye yerleşen ve iki çocuk sahibi olan Muranaga, Japon mutfağını tanıtmak için Ümraniye'de açtığı Tokyoya Kafe'de İstanbullulara hizmet veriyor.

" Türkiye'de çok daha güzel bir hayat yaşadığımı hatırladım"

AA muhabirine hayat hikayesini anlatan Muranaga, Japonya'daki yoğun iş temposu ve stresinden bunalıp Türkiye'ye yerleşme kararı aldığını söyledi.

Kohey Muranaga, Japonya'da sabah 7'de evden çıkıp, akşam 22.00'de eve döndüğünü, bu yaşam tarzının kendisinde bir umut bırakmadığını dile getirerek, " Türkiye'de çok daha güzel bir hayat yaşadığımı hatırlayarak, Türkiye'ye yerleşmeye karar verdim." dedi.

Türkiye'de geçirdiği süreden çok memnun olduğunu ve Ümraniye'deki günlük yaşamdan etkilendiğini anlatan Japon şef, "Türkler sıcakkanlı ve samimi insanlar. Bu durum beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Depremin acısını çadır kentte yemek dağıtarak paylaştı

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunda İstanbul'da bulunan Muranaga, Japonya'dan gelen yardım ekibiyle birlikte deprem bölgesine gittiğini ve duyduğu üzüntüyü çadır kentte kalan insanlarla konuşup, yemek dağıtarak paylaştığını aktardı.

Kohey Muranaga, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarını çok önemsediğini söyleyerek, 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin batması sonrası Japonya'nın Türkiye'ye yardım etmesini ve İran-Irak savaşı sırasında Türk Hava Yollarının Tahran'da mahsur kalan 215 Japon vatandaşını kurtarmasını örnek göstererek, bu tür olayların iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini vurguladı.

"Hastaneye gitmek yerine kelle paça içerek iyileşmeye çalışıyorum"

Yıllar geçtikte Türk kültürünü benimsediğini ve hastalanınca kelle paça içmenin yaygın olduğunu öğrendiğini anlatan Muranaga, "Hastaneye gitmek yerine kelle paça içerek iyileşmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Muranaga, İstanbul'un güzelliklerini yaşamayı sevdiğini, ailesiyle birlikte Ümraniye Millet Bahçesi'ne piknik yapmaya gittiğini, denizi izlemek adına sahilde bir bankta oturmayı da çok sevdiğini anlattı.

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark eden ve kültürler arasında tatlı bir geçiş sunmak isteyen Muranaga, 2 ay önce açtığı Tokyoya Kafe'de Japonya'da en çok tercih edilen ve sevilen lezzetleri sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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