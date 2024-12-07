Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Japon Sanat Sergisi 'Wabi-Sabi-Lotus' Beyoğlu'nda Açıldı

Japon Sanat Sergisi 'Wabi-Sabi-Lotus' Beyoğlu'nda Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Wabi-Sabi-Lotus 5 Grubu Japon Sanat Sergisi', Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Japon estetik anlayışını temsil eden 'Wabi-Sabi' konsepti çerçevesinde, 50 öğrencinin eserleri sergileniyor.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Wabi-Sabi-Lotus 5 Grubu Japon Sanat Sergisi", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı.

Japon Sanat Merkezince Japonya Araştırmaları Derneği işbirliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğunun destekleriyle düzenlenen sergi, bu ülkenin estetik anlayışının özünü temsil eden "Wabi-Sabi" konseptini sanatseverle buluşturuyor.

Japon Sanat Merkezi Başkanı ve serginin küratörü Erdal Küçükyalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezle geleneksel Japon sanatları ile Türkiye'deki sanat camiası arasında köprü olmak istediklerini söyledi.

Küçükyalçın, Japon sanatlarıyla ilgili her yıl geniş çaplı sergi düzenlemeye çalıştıklarını belirterek, "Pandemi haricinde düzenli olarak sergiler hazırladık. Bir süre ara verdikten sonra bu sergimizi sanatseverlere sunma imkanına kavuştuk. Sergi için oldukça büyük bir emek verdik. Sergimiz, Japon sanatları alanında çalışan 50 öğrencimizin eserlerinden oluşuyor. Öğrencilerimize Japon sanat tekniklerini öğreterek, onların kendilerini birer sanatçı olarak ifade etme yöntemlerini zenginleştirmeye çalıştık." dedi.

"Bu konsept, Japon estetik anlayışının özünü temsil etmektedir"

Serginin "Wabi-Sabi" konseptiyle oluştuğunu dile getiren Küçükyalçın, "Bu konsept, Japon estetik anlayışının özünü temsil etmektedir. 'Wabi-Sabi' sadelikteki, yıpranmışlıktaki ve natamamlıktaki güzelliği ifade etmektedir. Burada sanatçı, düşen sakura yapraklarının verdiği geçicilik duygusunu içselleştirirken, tamamı doğal boya, kağıt ve fırçalardan oluşan geleneksel yöntemlerle kendisini ifade eder. 'Wabi-Sabi', birbirine zıt gibi görünen boşluk-doluluk, varlık-yokluk gibi ikiliklerin birbirini tamamlayan bir öze sahip olduğunu anlatmaktadır." diye konuştu.

Japon sanatının özünü ifade eden "Wabi-Sabi"nin sanatçının kişisel gelişiminde önemli anlama sahip olduğunu vurgulayan Küçükyalçın, şunları kaydetti:

"Wabi-Sabi konseptiyle ürün veren sanatçılar, her şeyin özündeki eksikliği görerek, kendisiyle ilgi önemli bir bilgeye ulaşır. Burada sanatçı, var olanların, sahip olduğu kusurlarla birlikte güzel olduğunu görür. Her şeyin bir oluş ve bozuluşla var olduğunun fark edilmesi ise insanın ve hayatın özünde bulunan güzelliği keşfetmenin en önemli anıdır. Sergimizin, kadim Japon sanat tekniğinin tanıtılmasına ve bu sanatın yaygınlaşmasına katkı vereceğini düşünüyorum."

Sergi, 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
img

Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.