Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, ölüm yıl dönümünde anıldı

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllar kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen yıl 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, hayatını Anadolu'nun tarihi, kültürü ve insanlık mirasına adayan Omura'nın, Kaman Kalehöyük'te yürüttüğü çalışmalarla Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine çok kıymetli katkılar sunduğunu söyledi.

Kalehöyük'ün uluslararası tanınan önemli bilim ve kültür merkezi haline geldiğini belirten Demiryürek, Omura'nın Kırşehir ile kurduğu bağla akademik çalışmaların ötesinde, şehri, insanını ve Anadolu kültürünü içtenlikle benimsediğini söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde Omura'nın çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Kültürel mirası korumak, geçmişi geleceğe taşımak açısından büyük bir sorumluluk taşıyor. Dr. Omura'nın yıllarca emek verdiği bu çalışmaların aynı hassasiyetle sürdürülecek olması da ayrıca kıymetlidir. Adının müze salonunda, bu yerleşkede ve Kaman'ın, Kırşehir'in hafızasında yaşamaya devam edecek olması, kendisine duyulan vefanın anlamlı bir ifadesidir." diye konuştu.

Demiryürek, İl Genel Meclisi tarafından Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün bulunduğu caddeye Sachihiro Omura'nın adının verildiği kararı da okudu.

"Her şeyi arkeolojiye, Kaman'a ve Anadolu'ya bağlıydı"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de Omura'nın akademik başarılarının merkezinde, Kaman Kalehöyük'teki arkeolojik kazıların yer aldığını söyledi.

Kültürel kronoloji oluşturma konusundaki samimi çabaları bulunan Omura'nın, Japonya'nın arkeoloji dünyasındaki varlığını önemli ölçüde güçlendiren sayısız keşfe yol açtığını belirten Masami, bu araştırma faaliyetleri için bir üs olarak geliştirilen Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün, bugün kazı, koruma, araştırma ve sergilemeyi bir araya getiren kapsamlı uluslararası akademik kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Sachihiro Omura'nın eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura da cadde ve sergi salonuna eşinin adının verilmesi ve büstünün yapılması dolayısıyla mahcup hissettiklerini söyledi.

Programa gelen ve destek verenlere teşekkür eden Masako Omura, "Bir aile babası olarak nazik bir eş, son yıllarda ise şefkatli bir dede idi. Nihayetinde her şeyi arkeolojiye, Kaman'a ve Anadolu'ya bağlıydı. Omura'nın, Anadolu'daki emeğinin, bu topraklarda ne kadar derin kökler saldığının farkındayız. Bundan sonra Türk ve Japon gençler buraya gelecek, gelecek nesil için çeşitli başarılar üretecek. Bunun gerçekleşmesi için bizim yapmamız gereken işlerimiz var. Hepinizden bu insanları desteklemenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ise Omura ile birlikte yaptığı çalışmaların yanı sıra ilk günden bugüne kadar Kalehöyük'te yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Dr. Sachihiro Omura'nın anısını yaşatmak ve bilimsel mirasını onurlandırmak amacıyla Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yaptırılan bronz büstü ile ve adı verilen Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün bulunduğu cadde ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı.

Sachihiro Omura'nın özgeçmişi

1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan, Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten ve geçen yıl hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görmesinin ardından vefat eden Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti.

Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

Dr. Sachihiro Omura, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine yönelik çabaları ve arkeoloji alanındaki bilimsel katkılarıyla şu ödüllere layık görülmüştü:

"3. Koudansya Nonfiction Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı '2001 Yılı Kazı Başarı Ödülü', Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2. Papyrus Ödülü, The Daido Life Foundation Özel Bölgesel Çalışmalar Ödülü, Japonya Dışişleri Bakanlığı Şükran Belgesi, TBMM Altın Madalyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü kapsamında Şükran Belgesi, Japonya Hükümeti Yükselen Güneş Nişanı ile Altın ve Gümüş Işıklar."